«С Лёшей играть очень тяжело». Рублёв высоко оценил победу над Попыриным в Цинциннати

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высоко оценил свою победу над 19-й ракеткой мира из Австралии Алексеем Попыриным в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати (США). Напряжённая встреча завершилась со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:5 в пользу россиянина. Матч прерывался почти на час из-за ливня.

«Было безумно тяжело. Безумно тяжёлые кондиции, очень жарко. Потом ливень, потом – опять нереальная жара. Против Лёши играть в таких кондициях очень тяжело. Он очень круто подаёт и очень классно бьёт справа. Это его главное оружие. Подача, удар справа, приёмы мощные, когда она забегает справа. В этих кондициях против него ещё тяжелее играть. Особенно учитывая, что он все наши последние матчи выиграл, особенно учитывая, что в финале Монреаля с ним у меня вообще не было шансов (Рублёв проиграл в финале Монреаля-2024 со счётом 2:6, 4:6. – Прим. «Чемпионата»). Поэтому эта победа – что-то особенное для меня, ведь здесь, в этих условиях, проиграв первый сет на тай-брейке, я сумел вытащить 7:6, 7:5 второй и третий сеты», — сказал Рублёв в интервью на корте.