Якуб Меншик снялся во втором сете матча с Нарди в 1/16 финала «Мастерса» в Цинциннати

17-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик отказался от продолжения борьбы во втором сете матча с итальянцем Лукой Нарди (98-й в рейтинге ATP) в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США). Поединок был остановлен при счёте 6:2, 2:1 в пользу представителя Италии.

Теннисисты провели на корте 44 минуты. Меншик выполнил пять подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух заработанных. Нарди подал три эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шести.

Соперником Нарди в 1/8 финала «Мастерса» в Цинциннати будет вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.