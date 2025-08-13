Скидки
Лука Нарди — Якуб Меншик, результат матча 12 августа 2025, счёт 6:2, 2:1 — отказ, 3-й круг Цинциннати

Якуб Меншик снялся во втором сете матча с Нарди в 1/16 финала «Мастерса» в Цинциннати
Комментарии

17-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик отказался от продолжения борьбы во втором сете матча с итальянцем Лукой Нарди (98-й в рейтинге ATP) в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США). Поединок был остановлен при счёте 6:2, 2:1 в пользу представителя Италии.

Цинциннати (м). 3-й круг
12 августа 2025, вторник. 22:55 МСК
Якуб Меншик
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
2 		1
6 		2
         
Лука Нарди
Италия
Лука Нарди
Л. Нарди

Теннисисты провели на корте 44 минуты. Меншик выполнил пять подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух заработанных. Нарди подал три эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шести.

Соперником Нарди в 1/8 финала «Мастерса» в Цинциннати будет вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.

Новости. Теннис
