Якуб Меншик снялся во втором сете матча с Нарди в 1/16 финала «Мастерса» в Цинциннати
Поделиться
17-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик отказался от продолжения борьбы во втором сете матча с итальянцем Лукой Нарди (98-й в рейтинге ATP) в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США). Поединок был остановлен при счёте 6:2, 2:1 в пользу представителя Италии.
Цинциннати (м). 3-й круг
12 августа 2025, вторник. 22:55 МСК
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
0 : 2
Rt
|1
|2
|3
|
|1
|
|2
Лука Нарди
Л. Нарди
Теннисисты провели на корте 44 минуты. Меншик выполнил пять подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух заработанных. Нарди подал три эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шести.
Соперником Нарди в 1/8 финала «Мастерса» в Цинциннати будет вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.
Комментарии
- 13 августа 2025
-
00:34
-
00:21
-
00:06
-
00:05
- 12 августа 2025
-
23:51
-
23:29
-
23:17
-
23:10
-
22:48
-
22:34
-
22:31
-
22:01
-
21:49
-
21:34
-
21:22
-
21:02
-
20:36
-
20:33
-
20:27
-
20:21
-
20:14
-
19:53
-
19:15
-
19:02
-
18:57
-
18:37
-
18:28
-
18:03
-
18:00
-
17:16
-
16:58
-
16:52
-
16:50
-
16:38
-
16:10