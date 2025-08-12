Скидки
Карлос Алькарас — Хамад Меджедович, результат матча 12 августа 2025, счёт 6:4, 6:4, 3-й круг Цинциннати

Алькарас победил Меджедовича и вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Цинциннати
Комментарии

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в четвёртый круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США). В третьем раунде он в двух сетах обыграл представителя Сербии Хамада Меджедовича — 6:4, 6:4.

Цинциннати (м). 3-й круг
12 августа 2025, вторник. 22:15 МСК
Хамад Меджедович
Сербия
Хамад Меджедович
Х. Меджедович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Встреча продолжалась 1 час 35 минут. Алькарас 12 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету его соперника девять эйсов, восемь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В 1/8 финала «Мастерса» в Цинциннати Алькарас сыграет с итальянцем Лукой Нарди (98-й в рейтинге ATP).

Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующим победителем турнира является итальянский теннисист Янник Синнер.

