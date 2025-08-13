Скидки
Карлос Алькарас оценил победу над Меджедовичем в третьем круге Цинциннати

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас выступил с речью после победы над 72-м номером рейтинга ATP представителем Сербии Хамадом Меджедовичем (6:4, 6:4) в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати (США).

Цинциннати (м). 3-й круг
12 августа 2025, вторник. 22:15 МСК
Хамад Меджедович
Сербия
Хамад Меджедович
Х. Меджедович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Я всегда говорю, что сезон действительно длинный, много матчей, много турниров. Более чем в половине матчей, которые мы проводим, чувствуешь себя не очень хорошо. Нужно мыслить позитивно и просто показывать свой лучший теннис в этот день. Я очень рад, что в действительно сложных встречах я могу показывать свой лучший теннис, даже если чувствую себя не в своей тарелке. Я просто счастлив и горжусь этим, потому что это то, над чем я работаю», — сказал Алькарас в послематчевом интервью на корте.

В 1/8 финала «Мастерса» в Цинциннати Алькарас сыграет с итальянцем Лукой Нарди (98-й в рейтинге ATP).

