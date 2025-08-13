Карлос Алькарас оценил победу над Меджедовичем в третьем круге Цинциннати

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас выступил с речью после победы над 72-м номером рейтинга ATP представителем Сербии Хамадом Меджедовичем (6:4, 6:4) в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати (США).
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
«Я всегда говорю, что сезон действительно длинный, много матчей, много турниров. Более чем в половине матчей, которые мы проводим, чувствуешь себя не очень хорошо. Нужно мыслить позитивно и просто показывать свой лучший теннис в этот день. Я очень рад, что в действительно сложных встречах я могу показывать свой лучший теннис, даже если чувствую себя не в своей тарелке. Я просто счастлив и горжусь этим, потому что это то, над чем я работаю», — сказал Алькарас в послематчевом интервью на корте.
В 1/8 финала «Мастерса» в Цинциннати Алькарас сыграет с итальянцем Лукой Нарди (98-й в рейтинге ATP).
- 13 августа 2025
-
00:34
-
00:21
-
00:06
-
00:05
- 12 августа 2025
-
23:51
-
23:29
-
23:17
-
23:10
-
22:48
-
22:34
-
22:31
-
22:01
-
21:49
-
21:34
-
21:22
-
21:02
-
20:36
-
20:33
-
20:27
-
20:21
-
20:14
-
19:53
-
19:15
-
19:02
-
18:57
-
18:37
-
18:28
-
18:03
-
18:00
-
17:16
-
16:58
-
16:52
-
16:50
-
16:38
-
16:10