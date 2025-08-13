Алькарас одержал 50-ю победу на турнирах ATP в этом сезоне
Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас выиграл 50-й матч на турнирах ATP в сезоне-2025. Во вторник, 12 августа, он в двух сетах одолел представителя Сербии Хамада Меджедовича (6:4, 6:4) в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США).
Цинциннати (м). 3-й круг
12 августа 2025, вторник. 22:15 МСК
Хамад Меджедович
Х. Меджедович
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Карлос Алькарас
К. Алькарас
В 2025 году Алькарас стал победителем пяти турниров ATP, в том числе одного ТБШ (Открытый чемпионат Франции), также он дважды выходил в финал (Барселона, Уимблдон).
В 1/8 финала «Мастерса» в Цинциннати Алькарас сразится с итальянцем Лукой Нарди (98-й в рейтинге ATP).
Ранее Алькарас стал первым теннисистом, квалифицировавшимся на Итоговый чемпионат ATP — 2025, который пройдёт с 9 по 16 ноября в Турине (Италия).
