Теннис

Алькарас повторил достижение Джоковича, четвёртый сезон подряд одержав не менее 50 побед
Аудио-версия:
Комментарии

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас четвёртый сезон подряд одерживает не менее 50 побед на турнирах ATP. Во вторник, 12 августа, он в двух сетах победил представителя Сербии Хамада Меджедовича (6:4, 6:4) в третьем круге в Цинциннати, выиграв 50-й матч в сезоне-2025.

Цинциннати (м). 3-й круг
12 августа 2025, вторник. 22:15 МСК
Хамад Меджедович
Сербия
Хамад Меджедович
Х. Меджедович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Ранее 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович одерживал не менее 50 побед на протяжении четырёх сезонов подряд (2013-2016).

Соотношение выигранных и проигранных матчей Алькараса в четырёх последних сезонах:

2022 год: 57 побед — 13 поражений;
2023 год: 65-12;
2024 год: 54-13;
2025 год: 50-6.

В 1/8 финала «Мастерса» в Цинциннати Алькарас сыграет с итальянцем Лукой Нарди (98-й в рейтинге ATP).

Комментарии
