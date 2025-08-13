Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Алькарас повторил достижение Джоковича, четвёртый сезон подряд одержав не менее 50 побед

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас четвёртый сезон подряд одерживает не менее 50 побед на турнирах ATP. Во вторник, 12 августа, он в двух сетах победил представителя Сербии Хамада Меджедовича (6:4, 6:4) в третьем круге в Цинциннати, выиграв 50-й матч в сезоне-2025.

Ранее 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович одерживал не менее 50 побед на протяжении четырёх сезонов подряд (2013-2016).

Соотношение выигранных и проигранных матчей Алькараса в четырёх последних сезонах:

2022 год: 57 побед — 13 поражений;

2023 год: 65-12;

2024 год: 54-13;

2025 год: 50-6.

В 1/8 финала «Мастерса» в Цинциннати Алькарас сыграет с итальянцем Лукой Нарди (98-й в рейтинге ATP).