Хачанов вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Цинциннати, где может встретиться со Зверевым

В Цинциннати (США) завершился матч третьего круга хардового турнира категории «Мастерс», в котором встречались 12-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов и американец Дженсон Бруксби, занимающий 101-ю строчку рейтинга ATP. Игра закончилась победой россиянина в двух сетах — 6:3, 6:3.
Теннисисты провели на корте 1 час 25 минут. Хачанов выполнил две подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных. Его соперник сделал один эйс, совершил столько же двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из трёх.
Соперником Хачанова в 1/8 финала турнира в Цинциннати станет победитель матча между третьей ракеткой мира Александром Зверевым из Германии и американцем Брэндоном Накашимой (31-й в рейтинге ATP).
