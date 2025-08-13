Скидки
Карен Хачанов — Дженсон Бруксби, результат матча 13 августа 2025, счёт 2:0, 3-й круг Цинциннати

Хачанов вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Цинциннати, где может встретиться со Зверевым
В Цинциннати (США) завершился матч третьего круга хардового турнира категории «Мастерс», в котором встречались 12-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов и американец Дженсон Бруксби, занимающий 101-ю строчку рейтинга ATP. Игра закончилась победой россиянина в двух сетах — 6:3, 6:3.

Цинциннати (м). 3-й круг
12 августа 2025, вторник. 23:40 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Дженсон Бруксби
США
Дженсон Бруксби
Д. Бруксби

Теннисисты провели на корте 1 час 25 минут. Хачанов выполнил две подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных. Его соперник сделал один эйс, совершил столько же двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из трёх.

Соперником Хачанова в 1/8 финала турнира в Цинциннати станет победитель матча между третьей ракеткой мира Александром Зверевым из Германии и американцем Брэндоном Накашимой (31-й в рейтинге ATP).

Турнирная сетка «Мастерса» в Цинциннати
Календарь «Мастерса» в Цинциннати
