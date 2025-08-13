«Было больно до тошноты». Шарапова — о травме плеча после победы на AО-2008

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о своей травме плеча в 2008 году и дискомфорте во время игры на протяжении трёх месяцев.

«Мне долгое время ставили неправильный диагноз. Я очень долго говорила всем врачам, что у меня болит плечо, и они объясняли, что это тендинит или чрезмерное использование, или слишком гибкие суставы. И только спустя несколько месяцев Давид Элчек нашёл складку в сухожилии, которая мешала, когда я занимала определённую позицию на подаче.

Три месяца я подавала, и мне было больно до тошноты. Конечно, это повлияло на уверенность в себе, на скорость и даже на восстановление. Потому что я думала, что буду подавать – и когда рука окажется на уровне уха, я испытаю острую боль. А вера в часть тела после операции даже важнее самой операции.

Подача у меня никогда не была прежней, но я снова смогла играть», — сказала Шарапова в подкасте Served with Andy Roddick.

Напомним, Шарапова завершила профессиональную карьеру в 2020 году.