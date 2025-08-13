Скидки
13 августа 2025

Ирина Хромачёва/Камилла Рахимова — Николь Меликар-Мартинес/Людмила Самсонова, 13 августа 2025, счёт 0:2, второй круг Цинциннати

Хромачёва и Рахимова проиграли паре Самсоновой во втором круге «тысячника» в Цинциннати
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 12 на 13 августа мск в Цинциннати (США, штат Огайо) завершился матч второго круга хардового турнира категории WTA-1000 в парном разряде между российской парой Ирины Хромачёвой и Камиллы Рахимовой и дуэтом россиянки Людмилы Самсоновой и Николь Меликар-Мартинес из США. Победа в двух партиях осталась за Самсоновой и Меликар-Мартинес — 6:3, 7:6 (7:3).

Цинциннати — парный разряд (ж). 2-й круг
12 августа 2025, вторник. 23:00 МСК
Ирина Хромачёва
Россия
Ирина Хромачёва
Камилла Рахимова
Россия
Камилла Рахимова
И. Хромачёва К. Рахимова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 3
6 		7 7
         
Николь Меликар-Мартинес
США
Николь Меликар-Мартинес
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Н. Меликар-Мартинес Л. Самсонова

Продолжительность матча составила 1 час 43 минуты. Самсонова и Меликар-Мартинес выполнили два эйса, допустили четыре двойные ошибки и реализовали четыре из шести брейк-пойнтов. Хромачёва и Рахимова ни разу не подали навылет при трёх двойных ошибках и реализовали за матч три брейк-пойнта из 10 заработанных.

В четвертьфинале турнира в Цинциннати Людмила Самсонова и Николь Меликар-Мартинес сразятся с победительницами матча Людмила Киченок (Украина)/Эллен Перес (Австралия) — Хейли Баптист/Джессика Пегула (обе — США).

