Хромачёва и Рахимова проиграли паре Самсоновой во втором круге «тысячника» в Цинциннати

В ночь с 12 на 13 августа мск в Цинциннати (США, штат Огайо) завершился матч второго круга хардового турнира категории WTA-1000 в парном разряде между российской парой Ирины Хромачёвой и Камиллы Рахимовой и дуэтом россиянки Людмилы Самсоновой и Николь Меликар-Мартинес из США. Победа в двух партиях осталась за Самсоновой и Меликар-Мартинес — 6:3, 7:6 (7:3).

Продолжительность матча составила 1 час 43 минуты. Самсонова и Меликар-Мартинес выполнили два эйса, допустили четыре двойные ошибки и реализовали четыре из шести брейк-пойнтов. Хромачёва и Рахимова ни разу не подали навылет при трёх двойных ошибках и реализовали за матч три брейк-пойнта из 10 заработанных.

В четвертьфинале турнира в Цинциннати Людмила Самсонова и Николь Меликар-Мартинес сразятся с победительницами матча Людмила Киченок (Украина)/Эллен Перес (Австралия) — Хейли Баптист/Джессика Пегула (обе — США).