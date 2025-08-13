Скидки
Лючия Бронцетти — Елена Остапенко, результат матча 13 августа 2025 года, счёт 2:1, третий круг WTA-1000 в Цинциннати

Определилась соперница Кори Гауфф в 1/8 финала «тысячника» в Цинциннати
Комментарии

61-я ракетка мира итальянская теннисистка Лючия Бронцетти обыграла 30-й номер рейтинга латвийскую спортсменку Елену Остапенко в третьем круге турнира WTA-1000 в Цинциннати со счётом 1:6, 6:3, 6:4.

Цинциннати (ж). 3-й круг
13 августа 2025, среда. 00:20 МСК
Лючия Бронцетти
Италия
Лючия Бронцетти
Л. Бронцетти
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		6 6
6 		3 4
         
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко

Матч продолжался 1 час 35 минут. Итальянская спортсменка сделала в этой встрече девять подач навылет, допустила две двойных ошибки и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы пять эйсов, 11 двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми. В следующем круге Бронцетти встретится с американкой Кори Гауфф.

Напомним, турнир WTA-1000 в Цинциннати проходит с седьмого по 18 августа.

