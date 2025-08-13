Определилась соперница Кори Гауфф в 1/8 финала «тысячника» в Цинциннати
Поделиться
61-я ракетка мира итальянская теннисистка Лючия Бронцетти обыграла 30-й номер рейтинга латвийскую спортсменку Елену Остапенко в третьем круге турнира WTA-1000 в Цинциннати со счётом 1:6, 6:3, 6:4.
Цинциннати (ж). 3-й круг
13 августа 2025, среда. 00:20 МСК
Лючия Бронцетти
Л. Бронцетти
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|4
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Матч продолжался 1 час 35 минут. Итальянская спортсменка сделала в этой встрече девять подач навылет, допустила две двойных ошибки и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы пять эйсов, 11 двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми. В следующем круге Бронцетти встретится с американкой Кори Гауфф.
Напомним, турнир WTA-1000 в Цинциннати проходит с седьмого по 18 августа.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 августа 2025
-
02:29
-
01:53
-
01:45
-
01:02
-
00:46
-
00:34
-
00:21
-
00:06
-
00:05
- 12 августа 2025
-
23:51
-
23:29
-
23:17
-
23:10
-
22:48
-
22:34
-
22:31
-
22:01
-
21:49
-
21:34
-
21:22
-
21:02
-
20:36
-
20:33
-
20:27
-
20:21
-
20:14
-
19:53
-
19:15
-
19:02
-
18:57
-
18:37
-
18:28
-
18:03
-
18:00
-
17:16