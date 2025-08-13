Определилась соперница Кори Гауфф в 1/8 финала «тысячника» в Цинциннати

61-я ракетка мира итальянская теннисистка Лючия Бронцетти обыграла 30-й номер рейтинга латвийскую спортсменку Елену Остапенко в третьем круге турнира WTA-1000 в Цинциннати со счётом 1:6, 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час 35 минут. Итальянская спортсменка сделала в этой встрече девять подач навылет, допустила две двойных ошибки и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы пять эйсов, 11 двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми. В следующем круге Бронцетти встретится с американкой Кори Гауфф.

Напомним, турнир WTA-1000 в Цинциннати проходит с седьмого по 18 августа.