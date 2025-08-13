Матч Александра Зверева и Брэндона Накашимы прерван из-за дождя

Матч третьего круга турнира «Мастерс» в Цинциннати между третьей ракеткой мира немецким теннисистом Александром Зверевым и 31-м номером рейтинга американским спортсменом Брэндоном Накашимой остановлен из-за дождя.

Первый сет завершился со счётом 6:4 в пользу немецкого теннисиста. Второй сет был прерван со счётом 3:2 в пользу американца.

За это время Накашима сделал три подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх. На счету Зверева семь эйсов, две двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Напомним, турнир в Цинциннати проходит с седьмого по 18 августа.