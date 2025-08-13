Матч Александра Зверева и Брэндона Накашимы прерван из-за дождя
Матч третьего круга турнира «Мастерс» в Цинциннати между третьей ракеткой мира немецким теннисистом Александром Зверевым и 31-м номером рейтинга американским спортсменом Брэндоном Накашимой остановлен из-за дождя.
Цинциннати (м). 3-й круг
13 августа 2025, среда. 02:10 МСК
Брэндон Накашима
Б. Накашима
Остановлен
0 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|
|2
Александр Зверев
А. Зверев
Первый сет завершился со счётом 6:4 в пользу немецкого теннисиста. Второй сет был прерван со счётом 3:2 в пользу американца.
За это время Накашима сделал три подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх. На счету Зверева семь эйсов, две двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
Напомним, турнир в Цинциннати проходит с седьмого по 18 августа.
