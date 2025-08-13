Скидки
Матч Зверева и Накашимы был возобновлён, но снова остановлен из-за дождя

Комментарии

Матч третьего круга турнира «Мастерс» в Цинциннати между третьей ракеткой мира немецким теннисистом Александром Зверевым и 31-м номером рейтинга американским спортсменом Брэндоном Накашимой вновь остановлен из-за дождя.

Цинциннати (м). 3-й круг
13 августа 2025, среда. 02:10 МСК
Брэндон Накашима
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима
Остановлен
0 : 1
1 2 3
         
4 		4
6 		5
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Первый сет завершился со счётом 6:4 в пользу немецкого теннисиста. Второй сет был прерван со счётом 5:4 также в пользу Зверева.

За это время Накашима сделал три подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из четырёх. На счету Зверева 11 эйсов, две двойных ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Напомним, турнир в Цинциннати проходит с седьмого по 18 августа.

