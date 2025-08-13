Скидки
Главная Теннис Новости

Матчи с участием Зверева, Пегулы, Кудерметовой и Шелтона перенесены из-за дождя

Четыре матча третьего круга игрового дня турнира категории «Мастерс» и WTA-1000 в Цинциннати были перенесены из-за затяжного дождя.

Встреча между третьей ракеткой мира немецким теннисистом Александром Зверевым и 31-м номером рейтинга американским спортсменом Брэндоном Накашимой несколько раз возобновлялся, но не был завершён, закончившись при счёте 6:4, 5:4 в пользу немца. Игра ориентировочно состоится сегодня, 13 августа, в 19:30 мск.

Игра, где сошлись четвёртая ракетка мира американка Джессика Пегула и 40-й номер рейтинга представительница Польши Магда Линетт, также не была завершена и приостановлена перед стартом третьего сета. Первый взяла Линетт — 7:6 (75), второй остался за американкой — 6:3. Продолжение их матча ожидается ни ранее, чем в 19:30 мск (сегодня, 13 августа).

Матч Клара Таусон (Дания, 15) — Вероника Кудерметова (Россия, 36) не стартовал минувшей ночью и начнётся ни ранее 19:00 мск (13 августа). Встреча Бена Шелтона (США, 6) и Роберто Баутиста-Агута (Испания, 53), запланированная на ночь со 12 на 13 августа, также пройдёт лишь в следующий игровой день. Начало — ни ранее 19:45 мск.

