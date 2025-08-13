Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир WTA-1000 в Цинциннати: результаты матчей с 12 на 13 августа у женщин

Турнир WTA-1000 в Цинциннати: результаты матчей с 12 на 13 августа у женщин
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 12 на 13 августа мск в Цинциннати (США, штат Огайо) прошёл очередной игровой день хардового турнира категории WTA-1000. В его рамках состоялись матчи третьего круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня (курсивом выделены победители).

Теннис. WTA-1000, Цинциннати (США). 3-й круг. Результаты 12-13 августа:

Ива Йович (США, LL) — Барбора Крейчикова (Чехия) — 1:2 (4:6, 6:3, 2:6);
Жасмин Паолини (Италия, 7) — Эшлин Крюгер (США, 26) — 2:0 (7:6 (7:2), 6:1);
Варвара Грачёва (Франция, Q) — Каролина Мухова (Чехия, 11) — 2:0 (6:2, 6:4);
Даяна Ястремская (Украина, 32) — Кори Гауфф (США, 2) — неявка Ястремской;
Лючия Бронцетти (Италия) — Елена Остапенко (Латвия, 23) — 2:1 (1:6, 6:3, 6:4);
Магда Линетт (Польша, 31) — Джессика Пегула (США, 4) — прерван при счёте 1:1 (7:6 (7:5), 3:6);
Клара Таусон (Дания, 16) — Вероника Кудерметова (Россия) — перенесён.

Календарь турнира WTA-1000 в Цинциннати (ж)
Сетка турнира WTA-1000 в Цинциннати (ж)

Видео: Гауфф показала, какой маленький трофей получила за победу на РГ

Материалы по теме
Определилась соперница Кори Гауфф в 1/8 финала «тысячника» в Цинциннати
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android