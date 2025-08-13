Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Турнир WTA-1000 в Цинциннати: результаты матчей с 12 на 13 августа у женщин

В ночь с 12 на 13 августа мск в Цинциннати (США, штат Огайо) прошёл очередной игровой день хардового турнира категории WTA-1000. В его рамках состоялись матчи третьего круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня (курсивом выделены победители).

Теннис. WTA-1000, Цинциннати (США). 3-й круг. Результаты 12-13 августа:

Ива Йович (США, LL) — Барбора Крейчикова (Чехия) — 1:2 (4:6, 6:3, 2:6);

Жасмин Паолини (Италия, 7) — Эшлин Крюгер (США, 26) — 2:0 (7:6 (7:2), 6:1);

Варвара Грачёва (Франция, Q) — Каролина Мухова (Чехия, 11) — 2:0 (6:2, 6:4);

Даяна Ястремская (Украина, 32) — Кори Гауфф (США, 2) — неявка Ястремской;

Лючия Бронцетти (Италия) — Елена Остапенко (Латвия, 23) — 2:1 (1:6, 6:3, 6:4);

Магда Линетт (Польша, 31) — Джессика Пегула (США, 4) — прерван при счёте 1:1 (7:6 (7:5), 3:6);

Клара Таусон (Дания, 16) — Вероника Кудерметова (Россия) — перенесён.

Видео: Гауфф показала, какой маленький трофей получила за победу на РГ