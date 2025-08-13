Скидки
Теннис

Турнир «Мастерс» в Цинциннати: результаты матчей с 12 на 13 августа у мужчин, как сыграли Рублёв, Хачанов, Алькарас, Зверев

Турнир «Мастерс» в Цинциннати: результаты матчей с 12 на 13 августа у мужчин
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 12 на 13 августа в Цинциннати (США) прошёл очередной игровой день хардового турнира «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей турнира у мужчин. Победители в парах выделены курсивом.

Теннис. «Мастерс», Цинциннати (США). Результаты матчей 3-го круга 12-13 августа:

Райлли Опелка (США) — Франсиско Комесанья (Аргентина) — 7:6, 4:6, 5:7.
Алексей Попырин (Австралия, 21) — Андрей Рублёв (Россия, 9) — 7:6, 6:7, 5:7.
Хамад Меджедович (Сербия) — Карлос Алькарас (Испания, 2) — 4:6, 4:6.
Якуб Меншик (Чехия, 16) — Лука Нарди (Италия, LL) — 2:6, 1:2 (отказ Меншика).
Карен Хачанов (Россия, 14) — Дженсон Бруксби (США, WC) — 6:3, 6:3.
Иржи Легечка (Чехия, 22) — Адам Уолтон (Австралия, LD) — 7:6, 7:6.
Брэндон Накашима (США, 27) — Александр Зверев (Германия, 3) — перенесён из-за дождя при счёте 4:6, 5:6.
Бен Шелтон (США, 5) — Роберто Баутиста-Агут (Испания) — перенесён из-за дождя, не стартовал.

Напомним, турнир «Мастерс» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа.

