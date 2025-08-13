«Казалось, что я уже проиграл, всё кончено». Рублёв — о матче с Попыриным в Цинциннати

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, думал ли он о поражении во время матча с 19-й ракеткой мира из Австралии Алексеем Попыриным в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати (США). Встреча завершилась со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:5 в пользу россиянина.
|1
|2
|3
|
|6 5
|5
|
|7 7
|7
— Во время такого матча вы думаете о поражении? Или о победе? Как удается сосредоточиться на настоящем моменте?
— Мне казалось, что я уже проиграл, что всё кончено, так у меня в голове было. Но на самом деле это ещё не было так. Возможно, это помогло расслабиться, и я смог сделать что-то по-другому. Например, в тай-брейке вспомнил, как вышел к сетке, и это принесло мне сет, потому что он пытался меня обыграть, но не смог. Это дало мне своеобразное расслабление: если я не выиграю 7:6, 7:6 — это нормально, счёт приемлемый. Мы просто будем продолжать работать. И как-то смог играть свободнее, рисковать больше, что мне очень помогло, — сказал Рублёв в интервью на корте.
