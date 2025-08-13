Скидки
Пегула — о спокойствии на корте: появился комплекс. Пыталась быть кем-то, кем не являлась

Пегула — о спокойствии на корте: появился комплекс. Пыталась быть кем-то, кем не являлась
Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула рассказала, как столкнулась с непониманием своего спокойного и сдержанного отношения во время матчей со стороны родителей и тренеров.

«Когда я росла, мои родители или тренеры тогда на самом деле не любили моё отношение. Они говорили: «Ты выглядишь так, будто тебе всё равно». И тогда у меня как бы появился комплекс, будто они пытались заставить меня быть взволнованной, а, думала, хорошо… но я просто не могу так. Пыталась быть кем-то, кем не являлась. И это просто никогда не работало. Теперь мне часто делают комплименты вроде: «О, ты такая спокойная, мне нравится твоё присутствие на корте». Думаю, это забавно, потому что все мои подростковые годы меня учили, как вести себя, кем быть, что делать. Понятия не имела, какая у меня личность. Потом однажды я просто подумала: «Мне на самом деле всё равно. Не собираюсь фальшиво показывать кулак. Для меня это полная трата энергии». Очень сильно разгорячиться — или даже сильно рассердиться — меня истощает. Конечно, здорово заводить публику… но потом думаю: боже, я устала. Это другой тип энергии. И когда я поднимаюсь слишком высоко, падаю», — сказала Пегула в эфире подкаста Tennis Insider Club.

