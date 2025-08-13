Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Любичич — об условиях в Цинциннати: никто не выигрывает, когда игроки падают в обморок

Любичич — об условиях в Цинциннати: никто не выигрывает, когда игроки падают в обморок
Комментарии

Полуфиналист одного турнира «Большого шлема» и победитель 10 турниров ATP хорватский теннисист Иван Любичич высказался о погодных условиях на турнире в Цинциннати (США).

«Никто не выигрывает, когда игроки падают в обморок из-за экстремальных условий. В каком ещё виде спорта такое происходит? Игроков просят выходить на корт изо дня в день, чтобы выступать в таких условиях… Это не имеет никакого отношения к физической форме», — написал Любичич в социальных сетях.

В Цинциннати Франсиско Комесанья и Артур Риндеркнеш получили тепловые удары по ходу матчей, а другие игроки жаловались на жару. Позже в Цинциннати начался дождь и некоторые матчи были приостановлены.

Материалы по теме
«Казалось, что я уже проиграл, всё кончено». Рублёв — о матче с Попыриным в Цинциннати
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android