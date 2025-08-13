Любичич — об условиях в Цинциннати: никто не выигрывает, когда игроки падают в обморок

Полуфиналист одного турнира «Большого шлема» и победитель 10 турниров ATP хорватский теннисист Иван Любичич высказался о погодных условиях на турнире в Цинциннати (США).

«Никто не выигрывает, когда игроки падают в обморок из-за экстремальных условий. В каком ещё виде спорта такое происходит? Игроков просят выходить на корт изо дня в день, чтобы выступать в таких условиях… Это не имеет никакого отношения к физической форме», — написал Любичич в социальных сетях.

В Цинциннати Франсиско Комесанья и Артур Риндеркнеш получили тепловые удары по ходу матчей, а другие игроки жаловались на жару. Позже в Цинциннати начался дождь и некоторые матчи были приостановлены.