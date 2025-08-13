Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Нужна минутка, чтобы сходить в туалет». Мария Шарапова — о давлении на ТБШ

«Нужна минутка, чтобы сходить в туалет». Мария Шарапова — о давлении на ТБШ
Комментарии

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова рассказала, что испытывать давление перед ответственными матчами — это здорово.

«Мне как-то нравится, в этом и радость игры — если кто-то ожидает от тебя хорошей игры, значит, ты заслужил оказаться в этой позиции. Знаешь, когда ты проходишь через туннель на «Большом шлеме», тебе нужно сказать смотрителю: подождите, мне нужна минутка, чтобы сходить в туалет и покакать — это отличное чувство, потому что значит, что на кону что-то стоит», — сказала Шарапова в подкасте Served with Andy Roddick.

Материалы по теме
«Было больно до тошноты». Шарапова — о травме плеча после победы на AО-2008
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android