«Нужна минутка, чтобы сходить в туалет». Мария Шарапова — о давлении на ТБШ

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова рассказала, что испытывать давление перед ответственными матчами — это здорово.

«Мне как-то нравится, в этом и радость игры — если кто-то ожидает от тебя хорошей игры, значит, ты заслужил оказаться в этой позиции. Знаешь, когда ты проходишь через туннель на «Большом шлеме», тебе нужно сказать смотрителю: подождите, мне нужна минутка, чтобы сходить в туалет и покакать — это отличное чувство, потому что значит, что на кону что-то стоит», — сказала Шарапова в подкасте Served with Andy Roddick.