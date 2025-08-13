«Благодарен, что могу завершать матчи без дискомфорта». Циципас — о поражении в Цинциннати

29-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал поражение от француза Бенжамена Бонзи в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати (США). Грек уступил со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 4:6.

«Одно, чему я определённо рад, так это тому, что нет никаких следов травмы, и это здорово. Было бы здорово видеть, как я побеждаю чаще, но очень благодарен, что могу завершать матчи без какого-либо дискомфорта или боли в спине, и это хороший знак. До сих пор не представлял себя в таком состоянии, так что держусь за это. Надеюсь только, что смогу сохранить стабильность спины и, возможно, постепенно начать одерживать победы, что было бы здорово», — приводит слова Циципаса SDNA.