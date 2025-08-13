Скидки
«Благодарен, что могу завершать матчи без дискомфорта». Циципас — о поражении в Цинциннати

«Благодарен, что могу завершать матчи без дискомфорта». Циципас — о поражении в Цинциннати
29-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал поражение от француза Бенжамена Бонзи в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати (США). Грек уступил со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 4:6.

Цинциннати (м). 3-й круг
11 августа 2025, понедельник. 22:55 МСК
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		3 4
6 4 		6 6
         
Бенжамен Бонзи
Франция
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи

«Одно, чему я определённо рад, так это тому, что нет никаких следов травмы, и это здорово. Было бы здорово видеть, как я побеждаю чаще, но очень благодарен, что могу завершать матчи без какого-либо дискомфорта или боли в спине, и это хороший знак. До сих пор не представлял себя в таком состоянии, так что держусь за это. Надеюсь только, что смогу сохранить стабильность спины и, возможно, постепенно начать одерживать победы, что было бы здорово», — приводит слова Циципаса SDNA.

