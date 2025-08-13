«Все в команде довольны моим прогрессом». Циципас — о физическом состоянии

29-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о своём физическом состоянии. На «Мастерсе» в Цинциннати он в третьем круге проиграл французу Бенжамену Бонзи со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 4:6.

«Если бы мне пришлось оценить свою физическую форму, я бы сказал, что сейчас она довольно хорошая, потому что я много работал за последние несколько недель. Мой тренер очень доволен. Он работал с одной из лучших теннисисток мира, Сереной Уильямс, поэтому уверен, что его мнение важно. Все в команде довольны моим прогрессом, моей дисциплиной и трудовой этикой. Не могу оценить это сам, потому что просто стараюсь выкладываться на корте по полной, а они судят и дают мне обратную связь, довольны ли они моей работой. Выбрал людей, которые много работают, действительно хотят для меня лучшего, и я здесь надолго. Я здесь, чтобы работать над собой и надеяться на скорый большой результат», — приводит слова Циципаса SDNA.