«Нахожусь в ситуации, когда мне нужны матчи». Циципас о турнире ATP-250 в Уинстон-Сейлеме

«Нахожусь в ситуации, когда мне нужны матчи». Циципас о турнире ATP-250 в Уинстон-Сейлеме
29-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас высказался об участии в турнире категории ATP-250 в Уинстон-Сейлеме (США), который пройдёт перед US Open с 17 по 23 августа.

«Это хороший способ попасть на Открытый чемпионат США. Никогда не играл на этом турнире и не знаю, каково это, но я определённо нахожусь в ситуации, когда мне нужны матчи. Буду действовать по мере возможности. Надеюсь только на то, что смогу обрести уверенность в себе, начать выигрывать по несколько матчей время от времени. Открытый чемпионат США будет важен для меня, поэтому хочу быть к нему очень хорошо подготовленным», — приводит слова Циципаса SDNA.

