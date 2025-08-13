«Рад, что смог взять реванш». Хачанов — о победе над Бруксби в Цинциннати

12-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу над американцем Дженсоном Бруксби в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати (США). Счёт — 6:3, 6:3. В 2022 году в Индиан-Уэллсе Карен проиграл Дженсону во втором круге (0:6, 3:6).
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
— Карен, Андрей взял реванш у Попырина, ты — у Бруксби, и ты был прав, играть с ним в Цинциннати лучше, чем в Индиан-Уэллсе.
— Наверное, выглядело так, что лучше играть с ним здесь и днём, когда очень жаркая погода, хотя тяжело физически, но, опять же, все в равных условиях, поэтому как бы к условиям надо привыкать, надо адаптироваться и делать всё возможное, поэтому рад, что, как и Андрей, смог взять реванш сегодня, — сказал Хачанов в интервью на YouTube-канале «Больше!».
В Цинциннати Андрей Рублёв в третьем круге обыграл австралийца Алексея Попырина (6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:5).
- 13 августа 2025
-
12:10
-
11:48
-
11:34
-
11:03
-
10:49
-
10:38
-
10:16
-
09:49
-
09:38
-
09:17
-
08:45
-
08:30
-
06:40
-
06:33
-
06:28
-
04:25
-
03:40
-
03:36
-
02:29
-
01:53
-
01:45
-
01:02
-
00:46
-
00:34
-
00:21
-
00:06
-
00:05
- 12 августа 2025
-
23:51
-
23:29
-
23:17
-
23:10
-
22:48
-
22:34
-
22:31
-
22:01