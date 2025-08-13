Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Рад, что смог взять реванш». Хачанов — о победе над Бруксби в Цинциннати

«Рад, что смог взять реванш». Хачанов — о победе над Бруксби в Цинциннати
Аудио-версия:
Комментарии

12-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу над американцем Дженсоном Бруксби в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати (США). Счёт — 6:3, 6:3. В 2022 году в Индиан-Уэллсе Карен проиграл Дженсону во втором круге (0:6, 3:6).

Цинциннати (м). 3-й круг
12 августа 2025, вторник. 23:40 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Дженсон Бруксби
США
Дженсон Бруксби
Д. Бруксби

— Карен, Андрей взял реванш у Попырина, ты — у Бруксби, и ты был прав, играть с ним в Цинциннати лучше, чем в Индиан-Уэллсе.
— Наверное, выглядело так, что лучше играть с ним здесь и днём, когда очень жаркая погода, хотя тяжело физически, но, опять же, все в равных условиях, поэтому как бы к условиям надо привыкать, надо адаптироваться и делать всё возможное, поэтому рад, что, как и Андрей, смог взять реванш сегодня, — сказал Хачанов в интервью на YouTube-канале «Больше!».

В Цинциннати Андрей Рублёв в третьем круге обыграл австралийца Алексея Попырина (6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:5).

Материалы по теме
Хачанов вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Цинциннати, где может встретиться со Зверевым
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android