«Рад, что смог взять реванш». Хачанов — о победе над Бруксби в Цинциннати

12-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу над американцем Дженсоном Бруксби в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати (США). Счёт — 6:3, 6:3. В 2022 году в Индиан-Уэллсе Карен проиграл Дженсону во втором круге (0:6, 3:6).

— Карен, Андрей взял реванш у Попырина, ты — у Бруксби, и ты был прав, играть с ним в Цинциннати лучше, чем в Индиан-Уэллсе.

— Наверное, выглядело так, что лучше играть с ним здесь и днём, когда очень жаркая погода, хотя тяжело физически, но, опять же, все в равных условиях, поэтому как бы к условиям надо привыкать, надо адаптироваться и делать всё возможное, поэтому рад, что, как и Андрей, смог взять реванш сегодня, — сказал Хачанов в интервью на YouTube-канале «Больше!».

В Цинциннати Андрей Рублёв в третьем круге обыграл австралийца Алексея Попырина (6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:5).