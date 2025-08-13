«Если очень устал, можно и отдохнуть». Хачанов — о тренировках в жару в Цинциннати

12-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался о тяжёлых тренировках в жару на «Мастерсе» в Цинциннати (США).

— Ты, Андрей и Даниил очень усердно тренируетесь в свободные дни, тренировки длинные, тяжёлые, в жару, можешь объяснить, почему вы выбираете тяжёлые тренировки, а не отдых?

— Ну, опять же, если очень устал, можно и отдохнуть. Думаю, ничего не случится, не забудешь, как играть в теннис. При этом зависит всегда от твоего физического состояния. Если был не очень тяжёлый матч, конечно же, есть время интенсивно потренироваться, хоть и в такую жару логичнее, может быть, восстановить силы и не тренироваться, подготовиться. Всегда можно что-то потренировать к следующему сопернику.

Опять же, все соперники разные, есть какие-то вещи, которые кто-то кто-то любит, кто-то нет. Поэтому эти тренировочные дни, в принципе, основаны на этом, на подготовке к следующему сопернику, — сказал Хачанов в интервью на YouTube-канале «Больше!».