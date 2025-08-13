Хачанов — об Итоговом турнире ATP: мысли об этом есть, но я бы не бежал впереди паровоза

12-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался о желании отобраться на Итоговый турнир ATP в Турине (Италия). В чемпионской гонке россиянин идёт 11-м.

— В лайв-рейтинге ты сейчас в топ-10, поздравляю. В какой момент ты начнешь думать о ATP Finals в Турине?

— Во-первых, лайв-рейтинг — это лайв. Всё зависит всё равно, как кто сыграет здесь в Цинциннати, как закончится турнир. Поэтому я бы не бежал впереди паровоза, фокусируясь на той игре, которую играю, на каждом матче. Хочу продолжать в том же духе, и от этого уже, конечно же, там не за горами, где-то мысли об этом есть.

Но, опять же, нужно, наверное, не просто думать об этом, а стараться произвести в реальность. Поэтому от этого зависит уже, как ты будешь играть, в какой форме будешь подходить и как, в принципе, продолжать, — сказал Хачанов в интервью на YouTube-канале «Больше!».