Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хачанов — об Итоговом турнире ATP: мысли об этом есть, но я бы не бежал впереди паровоза

Хачанов — об Итоговом турнире ATP: мысли об этом есть, но я бы не бежал впереди паровоза
Аудио-версия:
Комментарии

12-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался о желании отобраться на Итоговый турнир ATP в Турине (Италия). В чемпионской гонке россиянин идёт 11-м.

— В лайв-рейтинге ты сейчас в топ-10, поздравляю. В какой момент ты начнешь думать о ATP Finals в Турине?
— Во-первых, лайв-рейтинг — это лайв. Всё зависит всё равно, как кто сыграет здесь в Цинциннати, как закончится турнир. Поэтому я бы не бежал впереди паровоза, фокусируясь на той игре, которую играю, на каждом матче. Хочу продолжать в том же духе, и от этого уже, конечно же, там не за горами, где-то мысли об этом есть.

Но, опять же, нужно, наверное, не просто думать об этом, а стараться произвести в реальность. Поэтому от этого зависит уже, как ты будешь играть, в какой форме будешь подходить и как, в принципе, продолжать, — сказал Хачанов в интервью на YouTube-канале «Больше!».

Материалы по теме
«Рад, что смог взять реванш». Хачанов — о победе над Бруксби в Цинциннати
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android