Турнир WTA-1000 в Цинциннати: расписание матчей на 13 августа

Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 13 августа, в Цинциннати (США) пройдёт седьмой игровой день хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей.

Теннис. WTA-1000, Цинциннати (США). 3-й и 4-й круг. Расписание на 13 августа (время московское):

  • 18:00 — Ига Швёнтек (Польша, 3) — Сорана Кырстя (Румыния, SR);
  • 18:00 — Варвара Грачёва (Франция, Q) — Элла Зайдель (Германия, Q);
  • 18:00 — Кори Гауфф (США, 2) — Лючия Бронцетти (Италия);
  • 19:00 — Клара Таусон (Дания, 16) — Вероника Кудерметова (Россия);
  • 19:30 — Магда Линетт (Польша, 31) — Джессика Пегула (США, 4);
  • 21:15 — Елена Рыбакина (Казахстан, 9) — Мэдисон Киз (США, 6);
  • 22:00 — Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Джессика Бузас Манейро (Испания);
  • 3:30 — Анна Калинская (Россия, 28) — Екатерина Александрова (Россия, 12).
