Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Турнир WTA-1000 в Цинциннати: расписание матчей на 13 августа

Сегодня, 13 августа, в Цинциннати (США) пройдёт седьмой игровой день хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей.

Теннис. WTA-1000, Цинциннати (США). 3-й и 4-й круг. Расписание на 13 августа (время московское):