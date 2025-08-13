Скидки
«Мастерс» в Цинциннати: расписание матчей на 13 августа

«Мастерс» в Цинциннати: расписание матчей на 13 августа
Сегодня, 13 августа, и в ночь на 14 августа по московскому времени в Цинциннати (США) пройдут очередные матчи хардового турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч игрового дня.

Теннис. «Мастерс», Цинциннати (США). Расписание матчей 3-й и 4-й круг. 13-14 августа (время московское):

  • 18:00 — Фрэнсис Тиафо (США, 10) — Хольгер Руне (Дания, 7);
  • 19:30 — Брэндон Накашима (США, 27) — Александр Зверев (Германия, 3);
  • 19:45 — Бен Шелтон (США, 5) — Роберто Баутиста-Агут (Испания);
  • 20:00 — Янник Синнер (Италия, 1) — Адриан Маннарино (Франция, Q);
  • 22:30 — Тейлор Фриц (США, 4) — Теренс Атман (Франция, Q);
  • 00:00 — Франсиско Комесанья (Аргентина) — Андрей Рублёв (Россия, 9);
  • 2:00 — Лука Нарди (Италия, LL) — Карлос Алькарас (Испания, 2).
Календарь турнира в Цинциннати
Сетка турнира в Цинциннати
