«План был чётко продуман и реализован». Грачёва — о победе над Муховой в Цинциннати
103-я ракетка мира французская теннисистка Варвара Грачёва прокомментировала победу над 14-й ракеткой мира из Чехии Каролиной Муховой в третьем круге турнира WTA-1000 в Цинциннати (США). Счёт — 6:2, 6:4.
Цинциннати (ж). 3-й круг
13 августа 2025, среда. 00:10 МСК
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Каролина Мухова
К. Мухова
«Против Муховой план был чётко продуман и отлично реализован. Я знала, что не фаворитка, но Калеб (тренер) видел, что нужно делать, и я всё это отлично выполнила. Меня также вдохновил матч Каролин Гарсии в предыдущем раунде. Она играла очень хорошо, за исключением нескольких мелких ошибок, из-за которых Мухова осталась в игре. Там у меня была одна цель: заставить её как можно больше бегать, делать верхнее вращение, когда я не нахожусь в атакующей позиции», — приводит слова Грачёвой L'Équipe.
