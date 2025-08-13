«План был чётко продуман и реализован». Грачёва — о победе над Муховой в Цинциннати

103-я ракетка мира французская теннисистка Варвара Грачёва прокомментировала победу над 14-й ракеткой мира из Чехии Каролиной Муховой в третьем круге турнира WTA-1000 в Цинциннати (США). Счёт — 6:2, 6:4.

«Против Муховой план был чётко продуман и отлично реализован. Я знала, что не фаворитка, но Калеб (тренер) видел, что нужно делать, и я всё это отлично выполнила. Меня также вдохновил матч Каролин Гарсии в предыдущем раунде. Она играла очень хорошо, за исключением нескольких мелких ошибок, из-за которых Мухова осталась в игре. Там у меня была одна цель: заставить её как можно больше бегать, делать верхнее вращение, когда я не нахожусь в атакующей позиции», — приводит слова Грачёвой L'Équipe.