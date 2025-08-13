«Привык и стараюсь не поддаваться влиянию». Карлос Алькарас — о жаре в Цинциннати

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас после победы над представителем Сербии Хамадом Меджедовичем (6:4, 6:4) в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати (США) высказался о жаре во время матчей.

«Я подавал лучше, чем в первом матче. Чувствую себя лучше и с каждым днём всё лучше чувствую мяч. Сегодня играл против сильного соперника, но был очень сосредоточен на протяжении всего матча и хорошо его двигал из стороны в сторону. Заметил, что у него возникли некоторые проблемы из-за жары. Он (Меджедович. — Прим. «Чемпионата») вызвал врача, и это было очевидно, поэтому я попытался воспользоваться его ошибками и выжать из него ещё больше. Мне тоже немного повезло, но я играл хорошо почти на протяжении всей игры. Надеюсь, что смогу продолжать прогрессировать до конца недели.

Когда очень жарко, мы стараемся сосредоточиться почти исключительно на подаче. Замечаешь, что всё настолько сложно, что забываешь о состоянии соперника, хотя я тоже стараюсь думать о состоянии другого игрока. Я из Мурсии, и там очень жарко, поэтому к этому привык и стараюсь не поддаваться влиянию. Когда вижу, что соперник испытывает трудности, стараюсь сделать подачу ещё длиннее», — приводит слова Алькараса Punto de Break.