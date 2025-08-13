Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Привык и стараюсь не поддаваться влиянию». Карлос Алькарас — о жаре в Цинциннати

«Привык и стараюсь не поддаваться влиянию». Карлос Алькарас — о жаре в Цинциннати
Аудио-версия:
Комментарии

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас после победы над представителем Сербии Хамадом Меджедовичем (6:4, 6:4) в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати (США) высказался о жаре во время матчей.

«Я подавал лучше, чем в первом матче. Чувствую себя лучше и с каждым днём всё лучше чувствую мяч. Сегодня играл против сильного соперника, но был очень сосредоточен на протяжении всего матча и хорошо его двигал из стороны в сторону. Заметил, что у него возникли некоторые проблемы из-за жары. Он (Меджедович. — Прим. «Чемпионата») вызвал врача, и это было очевидно, поэтому я попытался воспользоваться его ошибками и выжать из него ещё больше. Мне тоже немного повезло, но я играл хорошо почти на протяжении всей игры. Надеюсь, что смогу продолжать прогрессировать до конца недели.

Когда очень жарко, мы стараемся сосредоточиться почти исключительно на подаче. Замечаешь, что всё настолько сложно, что забываешь о состоянии соперника, хотя я тоже стараюсь думать о состоянии другого игрока. Я из Мурсии, и там очень жарко, поэтому к этому привык и стараюсь не поддаваться влиянию. Когда вижу, что соперник испытывает трудности, стараюсь сделать подачу ещё длиннее», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

Материалы по теме
Алькарас повторил достижение Джоковича, четвёртый сезон подряд одержав не менее 50 побед
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android