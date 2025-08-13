«Выложусь на полную, очень рад этому событию». Карлос Алькарас — о Кубке Лэйвера

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался об участии на Кубке Лэйвера в составе команды Европы.

«Я постараюсь привнести в команду позитивную энергию. Хочу помочь команде вернуть Кубок Лэйвера. Люблю этот турнир, и играть в команде с теми, кто обычно является соперником, — это здорово. Я выложусь на полную, очень рад этому событию», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

Кубке Лэйвера — 2025 пройдёт с 19 по 21 сентября в Сан-Франциско (США). В команде Европы выступят норвежец Каспер Рууд, испанец Карлос Алькарас, Александр Зверев из Германии и датчанин Хольгер Руне. В команде мира выступят американцы Фрэнсис Тиафо, Томми Пола, Тейлор Фриц, Бен Шелтон и 18-летний бразилец Жоао Фонсека. Имена других игроков будут озвучены позднее.