«Сделать сброс и вернуться к началу». Хачанов — об адаптации к Цинциннати после Торонто

12-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался об адаптации к «Мастерсу» в Цинциннати (США) после финала в Торонто (Канада).

«Между финалом в Торонто и моим первым выступлением здесь прошёл всего один день, хотя мы знаем, что это нормально, когда глубоко продвигаешься в турнире, делаешь полуфинал или финал. Потом у тебя мало времени, чтобы адаптироваться к следующему турниру, и я говорю не только о физическом восстановлении, хотя это тоже важно, а о твоём настрое. Понимаешь, когда хорошо сыграл на турнире, знаешь, к чему это приводит, и принимаешь это, но на следующий день нужно начинать всё заново. Часто твой разум остаётся на предыдущей стадии, но нужно сделать сброс и вернуться к началу, особенно когда большинство соперников хотят встретиться с тобой и выложиться на все 100%. Вот тогда нужно выложиться по максимуму, чтобы показать свою лучшую версию и избежать раннего поражения. Пройти первые раунды очень важно для сохранения уверенности» — приводит слова Хачанова Tennis Channel.