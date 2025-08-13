Скидки
«Признаю, что отдал всё, чтобы выиграть». Хачанов — о поражении в финале в Торонто

«Признаю, что отдал всё, чтобы выиграть». Хачанов — о поражении в финале в Торонто
12-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, как оценивает своё выступление на «Мастерсе» в Торонто (Канада). Россиянин в финале проиграл американцу Бену Шелтону со счётом 7:6, 4:6, 6:7.

Торонто. Финал
08 августа 2025, пятница. 02:45 МСК
Карен Хачанов
12
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		4 6 3
6 5 		6 7 7
         
Бен Шелтон
6
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

«Могу гордиться только тем турниром, который сыграл. Если бы ты спросил меня до начала этого тура, я бы не знал, что ответить, наверное, сказал бы, что план — играть матч за матчем, хотя цель всегда — дойти как можно дальше. Если бы ты мне сказал, что я дойду до финала «Мастерса» в Канаде, я бы тут же это подписал, хотя и обидно остановиться на шаг от того, чтобы поставить последний штрих на торте. Понимаю и признаю, что отдал всё, чтобы выиграть тот финал, выкладывался на корте полностью, не виню ни себя, ни кого-либо. Вот что значит оказаться в такой позиции — мы сыграли отличный матч, я держался до самого конца, но на таком уровне так бывает. Несмотря на поражение, доволен, это был отличный турнир для меня, теперь пора переключиться и сосредоточиться на Цинциннати», — приводит слова Хачанова Tennis Channel.

«Сделать сброс и вернуться к началу». Хачанов — об адаптации к Цинциннати после Торонто
