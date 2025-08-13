«Признаю, что отдал всё, чтобы выиграть». Хачанов — о поражении в финале в Торонто

12-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, как оценивает своё выступление на «Мастерсе» в Торонто (Канада). Россиянин в финале проиграл американцу Бену Шелтону со счётом 7:6, 4:6, 6:7.
|1
|2
|3
|
|4
|6 3
|
|6
|7 7
«Могу гордиться только тем турниром, который сыграл. Если бы ты спросил меня до начала этого тура, я бы не знал, что ответить, наверное, сказал бы, что план — играть матч за матчем, хотя цель всегда — дойти как можно дальше. Если бы ты мне сказал, что я дойду до финала «Мастерса» в Канаде, я бы тут же это подписал, хотя и обидно остановиться на шаг от того, чтобы поставить последний штрих на торте. Понимаю и признаю, что отдал всё, чтобы выиграть тот финал, выкладывался на корте полностью, не виню ни себя, ни кого-либо. Вот что значит оказаться в такой позиции — мы сыграли отличный матч, я держался до самого конца, но на таком уровне так бывает. Несмотря на поражение, доволен, это был отличный турнир для меня, теперь пора переключиться и сосредоточиться на Цинциннати», — приводит слова Хачанова Tennis Channel.
- 13 августа 2025
-
15:45
-
15:33
-
14:53
-
14:36
-
14:25
-
13:52
-
13:10
-
12:44
-
12:10
-
11:48
-
11:34
-
11:03
-
10:49
-
10:38
-
10:16
-
09:49
-
09:38
-
09:17
-
08:45
-
08:30
-
06:40
-
06:33
-
06:28
-
04:25
-
03:40
-
03:36
-
02:29
-
01:53
-
01:45
-
01:02
-
00:46
-
00:34
-
00:21
-
00:06
-
00:05