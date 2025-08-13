«Это был момент искренности». Хачанов — о словах в адрес Шелтона после финала в Торонто

12-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался об эмоциональной церемонии после поражения в финале «Мастерса» в Торонто (Канада). Россиянин проиграл американцу Бену Шелтону со счётом 7:6, 4:6, 6:7. На церемонии награждения Карен обратился к американцу и его семье.

«Это был момент искренности, я говорил от сердца, именно так я в тот момент и чувствовал. В конце концов, человеку нужно выразить то, что он ощущает и думает, поэтому именно это я и сделал — выразил свои чувства. Всё просто, так же, как сейчас, когда ты спрашиваешь меня о моём последнем матче или следующем турнире, я всегда дам тебе искреннее мнение по этому поводу», — приводит слова Хачанова Tennis Channel.