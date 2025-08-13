Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это был момент искренности». Хачанов — о словах в адрес Шелтона после финала в Торонто

«Это был момент искренности». Хачанов — о словах в адрес Шелтона после финала в Торонто
Комментарии

12-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался об эмоциональной церемонии после поражения в финале «Мастерса» в Торонто (Канада). Россиянин проиграл американцу Бену Шелтону со счётом 7:6, 4:6, 6:7. На церемонии награждения Карен обратился к американцу и его семье.

Торонто. Финал
08 августа 2025, пятница. 02:45 МСК
Карен Хачанов
12
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		4 6 3
6 5 		6 7 7
         
Бен Шелтон
6
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

«Это был момент искренности, я говорил от сердца, именно так я в тот момент и чувствовал. В конце концов, человеку нужно выразить то, что он ощущает и думает, поэтому именно это я и сделал — выразил свои чувства. Всё просто, так же, как сейчас, когда ты спрашиваешь меня о моём последнем матче или следующем турнире, я всегда дам тебе искреннее мнение по этому поводу», — приводит слова Хачанова Tennis Channel.

Материалы по теме
Хачанов обратился к Шелтону и его семье после поражения в финале «Мастерса» в Торонто
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android