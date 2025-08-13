Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Теннисиста дисквалифицировали на «челленджере» за то, что он принял душ во время перерыва

Теннисиста дисквалифицировали на «челленджере» за то, что он принял душ во время перерыва
Комментарии

358-ю ракетку мира немецкого теннисиста Матса Розенкранца дисквалифицировали за то, что он принял душ во время перерыва между сетами. В матче второго круга на «челленджере» в Херсониссосе (Греция) с 561-й ракеткой мира итальянцем Пьетро Феллином немец выиграл первый сет со счётом 7:5, затем взял туалетный перерыв и ушёл в душ.

Судья на вышке вызвал супервайзера и дисквалифицировал немца. Встреча продолжалась 1 час 6 минут. Матс Розенкранц заявил, что не знал о таком запрете. Это правило связано с допингом. Игрокам не разрешается принимать душ, за исключением матча из пяти сетов на турнирах «Большого шлема».

Материалы по теме
«Называю сына по-разному — всё зависит от настроения». Шарапова раскрыла тайны своей жизни
«Называю сына по-разному — всё зависит от настроения». Шарапова раскрыла тайны своей жизни
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android