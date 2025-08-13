Теннисиста дисквалифицировали на «челленджере» за то, что он принял душ во время перерыва

358-ю ракетку мира немецкого теннисиста Матса Розенкранца дисквалифицировали за то, что он принял душ во время перерыва между сетами. В матче второго круга на «челленджере» в Херсониссосе (Греция) с 561-й ракеткой мира итальянцем Пьетро Феллином немец выиграл первый сет со счётом 7:5, затем взял туалетный перерыв и ушёл в душ.

Судья на вышке вызвал супервайзера и дисквалифицировал немца. Встреча продолжалась 1 час 6 минут. Матс Розенкранц заявил, что не знал о таком запрете. Это правило связано с допингом. Игрокам не разрешается принимать душ, за исключением матча из пяти сетов на турнирах «Большого шлема».