«Постараюсь посмотреть тот матч». Хачанов — о возможной встрече со Зверевым в Цинциннати

12-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался о своих возможных соперниках в четвёртом круге «Мастерса» в Цинциннати (США). Карен сыграет с победителем встречи Александр Зверев (Германия) — Брэндон Накашима (США). Их матч был прерван при счёте 6:4, 5:4 в пользу немца.

«Против Саши всегда получаются очень напряжённые матчи. В Канаде это был почти финал, и это был бы матч, очень похожий на тот. Очевидно, здесь мы имеем двух игроков разного стиля. С Брэндоном встречался в прошлом году в Вене, где он начал очень сильно, но потом я сумел поднять свой уровень и выиграть в трёх сетах. Со Зверевым у меня гораздо более обширная история встреч, мы играли на прошлой неделе в Торонто, но здесь условия совсем другие, так что многое будет зависеть от того, будем ли мы играть днём или вечером. Постараюсь посмотреть тот матч, чтобы понять, как мне подготовиться», — приводит слова Хачанова Tennis Сhannel.