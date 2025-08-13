«Постараюсь посмотреть тот матч». Хачанов — о возможной встрече со Зверевым в Цинциннати

12-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался о своих возможных соперниках в четвёртом круге «Мастерса» в Цинциннати (США). Карен сыграет с победителем встречи Александр Зверев (Германия) — Брэндон Накашима (США). Их матч был прерван при счёте 6:4, 5:4 в пользу немца.
|1
|2
|3
|
|4
|
|5
«Против Саши всегда получаются очень напряжённые матчи. В Канаде это был почти финал, и это был бы матч, очень похожий на тот. Очевидно, здесь мы имеем двух игроков разного стиля. С Брэндоном встречался в прошлом году в Вене, где он начал очень сильно, но потом я сумел поднять свой уровень и выиграть в трёх сетах. Со Зверевым у меня гораздо более обширная история встреч, мы играли на прошлой неделе в Торонто, но здесь условия совсем другие, так что многое будет зависеть от того, будем ли мы играть днём или вечером. Постараюсь посмотреть тот матч, чтобы понять, как мне подготовиться», — приводит слова Хачанова Tennis Сhannel.
- 13 августа 2025
-
16:49
-
16:39
-
16:21
-
16:06
-
15:45
-
15:33
-
14:53
-
14:36
-
14:25
-
13:52
-
13:10
-
12:44
-
12:10
-
11:48
-
11:34
-
11:03
-
10:49
-
10:38
-
10:16
-
09:49
-
09:38
-
09:17
-
08:45
-
08:30
-
06:40
-
06:33
-
06:28
-
04:25
-
03:40
-
03:36
-
02:29
-
01:53
-
01:45
-
01:02
-
00:46