Опелка — судье в матче с Комесаньей: когда я взял такой длинный перерыв, меня оштрафовали
73-я ракетка мира американский теннисист Райлли Опелка во время матча третьего круга на «Мастерсе» в Цинциннати (США) с аргентинцем Франсиско Комесаньей обратился к судье с жалобой. После победы в первом сете со счётом 6:4 аргентинец ушёл в туалет, что не оценил американец.
Цинциннати (м). 3-й круг
12 августа 2025, вторник. 18:10 МСК
Райлли Опелка
Р. Опелка
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|5
|
|6
|7
Франсиско Комесанья
Ф. Комесанья
«Сколько же перерывов этот парень собирается делать? В последний раз, когда я взял такой длинный перерыв, меня оштрафовали на $ 150 000», — сказал Опелка судье.
Игра закончилась победой аргентинского теннисиста в трёх сетах — 6:7, (4:7), 6:4, 7:5. В 1/8 финала Цинциннати Комесанья сыграет с российским теннисистом 11-й ракеткой мира Андреем Рублёвым.
