Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Договорённости со спонсорами». Гауфф рассказала, почему не сыграет в миксте на US Open

«Договорённости со спонсорами». Гауфф рассказала, почему не сыграет в миксте на US Open
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, почему не сыграет в миксте на US Open — 2025.

«У меня неделя перед US Open уже была расписана спонсорскими обязательствами и всем остальным. Если бы я проиграла, то была бы не очень рада. Так что не хотела тратить на это моральные силы. Помимо договорённостей со спонсорами, турнир в Цинциннати заканчивается в понедельник, а ты можешь начать играть микст на US Open уже во вторник. Так что с точки зрения расписания мне это тоже не подходит. Но думаю, что это здорово. Будут замечательные два дня. Не исключаю возможности для участия в будущем. Планирую свои спонсорские недели буквально за год, иногда за полтора. И, когда обо всём стало известно, у меня уже всё было занято», — приводит слова Гауфф Tennis 365.

Материалы по теме
Определилась соперница Кори Гауфф в 1/8 финала «тысячника» в Цинциннати
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android