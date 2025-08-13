«Договорённости со спонсорами». Гауфф рассказала, почему не сыграет в миксте на US Open

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, почему не сыграет в миксте на US Open — 2025.

«У меня неделя перед US Open уже была расписана спонсорскими обязательствами и всем остальным. Если бы я проиграла, то была бы не очень рада. Так что не хотела тратить на это моральные силы. Помимо договорённостей со спонсорами, турнир в Цинциннати заканчивается в понедельник, а ты можешь начать играть микст на US Open уже во вторник. Так что с точки зрения расписания мне это тоже не подходит. Но думаю, что это здорово. Будут замечательные два дня. Не исключаю возможности для участия в будущем. Планирую свои спонсорские недели буквально за год, иногда за полтора. И, когда обо всём стало известно, у меня уже всё было занято», — приводит слова Гауфф Tennis 365.