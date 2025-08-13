Меджедович — об Алькарасе: верю, что могу ему противостоять

Сербский теннисист 72-я ракетка мира Хамад Меджедович высказался о Карлосе Алькарасе, которому уступил в матче третьего круга турнира в Цинциннати (США). Он выразил надежду на победу над испанским спортсменом.

«Было непросто играть в жару и справляться на корте с таким соперником. Очень хотел его обыграть, считал, что нахожусь в отличном ритме, но не чувствовал себя так же, как и в предыдущие дни. Был немного зажат.

О нём (о Карлосе Алькарасе) много говорить не нужно — он невероятный игрок. Рад, что сыграл с ним и увидел, как это выглядит. Представлял всё немного иначе. Это большой опыт, который даёт мне мощный стимул работать и прогрессировать. Верю, что могу ему противостоять, возможно, в несколько других обстоятельствах. Центральный корт был слишком быстрым, а теннисисты, с которыми я общался, жалуются, что корты отличаются друг от друга. Мне это должно было бы подойти, но я не тренировался там и не успел привыкнуть.

Он невероятно взрывной, думаю, я никогда не играл с кем-то, кто обладает такой скоростью и защитой. Очень хорошо скрывает, куда будет подавать. Это меня удивило, и я чувствовал себя некомфортно на приёме. Когда я сделал брейк во втором сете, почувствовал, что он уязвим сегодня — он был не на своём максимуме. В целом я доволен турниром, но не своей последней игрой. С учётом того, что это были мои первые соревнования после Уимблдона, старт американской серии на харде — хороший», — приводит слова Меджедовича Sportklub.