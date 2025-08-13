Джессика Пегула раскрыла, сколько лет ещё будет играть в теннис

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула высказалась о завершении спортивной карьеры. При принятии подобного решения спортсменка берёт в расчёт Олимпиаду-2028, которая пройдёт в США.

«Я точно не буду играть в 35 лет, это ясно. Именно тогда мне стоит остановиться. Было бы здорово попытаться выступить на Олимпийских играх, ведь они пройдут в Лос-Анджелесе через несколько лет. Но три года — это долго. Технически считаю, что это два года, потому что нужно ещё квалифицироваться, так что, вероятно, к тому моменту у меня уже будет представление о том, отберусь я или нет. Скажем так: два года, но на самом деле это три», — приводит слова Пегулы We love tennis.

Ранее Пегула вышла в третий круг турнира в Цинциннати, обыграв австралийку Кимберли Биррелл.