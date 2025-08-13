Александр Бублик ответил на забавные вопросы о теннисе и футболе

Казахстанский теннисист 27-я ракетка мира Александр Бублик в блиц-опросе высказался о реакции публики во время забитого гола в футболе и матчбола в теннисе. Он также сравнил другие особенности двух популярных видов спорта.

— Что больнее: получить мячом в лицо или по пальцам ракеткой?

— По пальцам ракеткой, наверное. Это очень неприятно, сразу пальцы вылетают.

— Что громче: трибуны во время забитого гола или после матчбола?

— Во время забитого гола, конечно.

— Часто на матчи ходите?

— Нет, первый раз, кстати.

— Где больше драматизма: в серии пенальти или в тай-брейке?

— Мне кажется, всё-таки в тай-брейке.

— Кто злее: вратарь после пропущенного мяча или теннисист после двойной ошибки?

— Вратарь, потому что одна нечасто решает исход матча. А вот пропуск гола, особенно если по ошибке вратаря, наверное, тоже решит исход матча.

— Что опаснее: подкат в ноги или смэш по корпусу?

— Подкат.

— Где тяжелее вернуться в игру: при счёте 0:3 по голам или при счёте 0:5 в сете?

— При счёте 0:5 в сете. 0:5 может быть с тремя брейками. Очень тяжело взять три раза подачу соперника. Хотя и в футболе тяжело. В футболе может быть ничья, а в теннисе нужно будет обязательно выиграть. Поэтому теннис.

— Где мяч летит быстрее: при ударе с пенальти или при подаче Александра Бублика?

— При подаче Александре Бублика, — приводит слова Бублика телеграм-канал Кубка России по футболу.