Александр Бублик ответил на забавные вопросы о теннисе и футболе

Казахстанский теннисист 27-я ракетка мира Александр Бублик в блиц-опросе высказался о реакции публики во время забитого гола в футболе и матчбола в теннисе. Он также сравнил другие особенности двух популярных видов спорта.
— Что больнее: получить мячом в лицо или по пальцам ракеткой?
— По пальцам ракеткой, наверное. Это очень неприятно, сразу пальцы вылетают.
— Что громче: трибуны во время забитого гола или после матчбола?
— Во время забитого гола, конечно.
— Часто на матчи ходите?
— Нет, первый раз, кстати.
— Где больше драматизма: в серии пенальти или в тай-брейке?
— Мне кажется, всё-таки в тай-брейке.
— Кто злее: вратарь после пропущенного мяча или теннисист после двойной ошибки?
— Вратарь, потому что одна нечасто решает исход матча. А вот пропуск гола, особенно если по ошибке вратаря, наверное, тоже решит исход матча.
— Что опаснее: подкат в ноги или смэш по корпусу?
— Подкат.
— Где тяжелее вернуться в игру: при счёте 0:3 по голам или при счёте 0:5 в сете?
— При счёте 0:5 в сете. 0:5 может быть с тремя брейками. Очень тяжело взять три раза подачу соперника. Хотя и в футболе тяжело. В футболе может быть ничья, а в теннисе нужно будет обязательно выиграть. Поэтому теннис.
— Где мяч летит быстрее: при ударе с пенальти или при подаче Александра Бублика?
— При подаче Александре Бублика, — приводит слова Бублика телеграм-канал Кубка России по футболу.