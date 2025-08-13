Хачанов: рад, что получается показывать те результаты, к которым стремился

12-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, за счёт чего ему удалось добиться прогресса в игре в сезоне-2025.

«Я бы сказал, что конец того сезона провёл очень хорошо, выиграл турнир, потом сыграл полуфинал на «Мастерсе», закончил сезон на хорошей ноте и сделал хорошую предсезонную подготовку, но в начале года было очень много таких близких матчей. Помню, даже с командой обсуждали, с другими ребятами, тренерами, теннисистами, и вроде бы показывал хороший уровень, но все матчи были близкие.

В принципе, я ничего не поменял в игре, то есть просто начал выигрывать эти близкие матчи. В конце концов, так игра и строится, и я знаю, что нужно, чтобы набрать, так скажем, хорошую форму. Рад, что сейчас получается показывать те результаты, к которым стремился, которые хотел, и, надеюсь, продолжать в том же духе», – сказал Хачанов в интервью после матча третьего круга турнира в Цинциннати.