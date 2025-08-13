Скидки
Теннис

Винус Уильямс и Каролин Гарсия получили уайлд-кард на US Open — 2025

Сегодня, 13 августа, стали известны обладатели уайлд-кард Открытого чемпионата США по теннису. Список опубликовала пресс-служба соревнований. Наиболее заметными именами в нём являются 45-летняя американка Винус Уильямс и бывшая четвёртая ракетка мира из Франции Каролин Гарсия.

US Open — 2025. Список игроков, получивших уайлд-кард. Женщины:

Винус Уильямс, Клерви Нгуну, Джульетта Пареха, Кэти Макнелли, Валери Глозман, Алисса Ан (все — США), Каролин Гарсия (Франция) и Талия Гибсон (Австралия).

Мужчины:

Брендон Холт, Нишеш Басаваредди, Тристан Бойер, Эмилио Нава, Стефан Достанич, Дарвин Бланч (все — США), Валентин Ройер (Франция) и Тристан Скулкейт (Австралия).

Открытый чемпионат США — 2025 пройдёт в Нью-Йорке с 24 августа по 7 сентября.

