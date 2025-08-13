Швёнтек — о победе на «Ролан Гаррос» — 2020: я выиграла ТБШ, и после этого изменилось всё

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек поделилась воспоминаниями о своих ощущениях после победы на первом «Ролан Гаррос» в 2020 году. В финале турнира Швёнтек обыграла американку Софью Кенин (6:4, 6:1).
«Когда я приехала в 2020 году на «Ролан Гаррос», мои ожидания были на очень низком уровне. В Польше теннис не очень популярный вид спорта, так что я решила, что буду просто стараться играть в свою лучшую игру. Я начала выигрывать один матч за одним и в итоге дошла до финала. Перед матч-пойнтом в финале я подумала: «Окей, просто не зацикливайся на этом. Потому что если ты что-то изменишь сейчас в своём восприятии матча, то можешь жалеть потом всю жизнь».
Я выиграла турнир «Большого шлема», и, наверное, можно сказать, что после этого изменилось всё. Но, где-то глубоко внутри, я думала, что не заслуживаю этого и вообще не должна быть там. Это было странно», – сказала Швёнтек в видео, размещённом в аккаунте Rolex на YouTube.
