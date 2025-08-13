Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Швёнтек — о победе на «Ролан Гаррос» — 2020: я выиграла ТБШ, и после этого изменилось всё

Швёнтек — о победе на «Ролан Гаррос» — 2020: я выиграла ТБШ, и после этого изменилось всё
Аудио-версия:
Комментарии

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек поделилась воспоминаниями о своих ощущениях после победы на первом «Ролан Гаррос» в 2020 году. В финале турнира Швёнтек обыграла американку Софью Кенин (6:4, 6:1).

Ролан Гаррос (ж). Финал
10 октября 2020, суббота. 16:10 МСК
Ига Швёнтек
54
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		1
         
Софья Кенин
6
США
Софья Кенин
С. Кенин

«Когда я приехала в 2020 году на «Ролан Гаррос», мои ожидания были на очень низком уровне. В Польше теннис не очень популярный вид спорта, так что я решила, что буду просто стараться играть в свою лучшую игру. Я начала выигрывать один матч за одним и в итоге дошла до финала. Перед матч-пойнтом в финале я подумала: «Окей, просто не зацикливайся на этом. Потому что если ты что-то изменишь сейчас в своём восприятии матча, то можешь жалеть потом всю жизнь».

Я выиграла турнир «Большого шлема», и, наверное, можно сказать, что после этого изменилось всё. Но, где-то глубоко внутри, я думала, что не заслуживаю этого и вообще не должна быть там. Это было странно», – сказала Швёнтек в видео, размещённом в аккаунте Rolex на YouTube.

Материалы по теме
«Называю сына по-разному — всё зависит от настроения». Шарапова раскрыла тайны своей жизни
«Называю сына по-разному — всё зависит от настроения». Шарапова раскрыла тайны своей жизни
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android