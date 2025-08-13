Скидки
Появилась вторая кукла Барби, созданная в честь американки Винус Уильямс

На официальной странице платформы Mattel Creations в социальных сетях была презентована новая кукла бренда Барби, созданная по образу многократной победительницы ТБШ американской теннисистки Винус Уильямс. Она вышла в рамках коллекции Inspiring Women («Вдохновляющие женщины»). Производитель отметил, что Винус является приверженцем равенства между мужчинами и женщинами.

Кукла одета в форму, в которой спортсменка выступала на победном для себя Уимблдоне-2007. В тот год впервые в истории женщина в теннисе получила одинаковый с мужчинами призовой фонд на турнире высшего уровня. Известно, что кукла Барби поступит в продажу в пятницу, 15 августа и будет стоить $38, об этом сообщили в Tennis Channel.

Напомним, в мае прошлого года на свет появилась первая кукла Винус Уильямс, которая вошла в серию, посвящённую девяти выдающимся спортсменкам.

Винус Уильямс и Каролин Гарсия получили уайлд-кард на US Open — 2025
