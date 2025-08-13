Скидки
«Я была несчастлива». Швёнтек — о психологическом состоянии после победы на «РГ»-2020

«Я была несчастлива». Швёнтек — о психологическом состоянии после победы на «РГ»-2020
Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, как давление после победы на «Ролан Гаррос» – 2020 повлияло на её психологическое состояние.

«Самое сложное было — оказаться в этой огромной яме ожиданий. Я была несчастлива. А когда ты молод, очень легко потерять над всем этим контроль. Мне нужно было перезагрузить своё мышление. В этот момент поддержка команды оказалась невероятно важной.

Честно говоря, думаю, что, если бы не изменения, я бы уже сгорела от всего того давления, которое сама на себя оказывала. Но работа с Дарьей (психолог Швёнтек. – Прим. «Чемпионата») определённо помогла мне поверить, что я могу просто играть в свой теннис», – сказала Швёнтек в видео, размещённом в аккаунте Rolex на YouTube.

