Швёнтек рассказала, как забота о ментальном здоровье помогает ей в теннисной карьере

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, насколько для неё важно заботиться о своём ментальном здоровье и как это влияет на её результаты в теннисе и в обычной жизни.

«Сейчас, когда я проигрываю, я понимаю, что это просто часть того, с чем приходится сталкиваться, когда ты топ-спортсмен. Но я также поняла: если ты счастлив вне корта, если у тебя есть баланс и ты знаешь свои цели — это полезно для психического здоровья. Должна признать — это совсем не просто. Это то, над чем мне ещё нужно работать. Но я также верю, что нужно говорить о ментальном здоровье, показывать людям хорошие способы заботиться о себе и быть счастливыми.

Это также то, что, я думаю, будет частью моего будущего. Я добилась гораздо, гораздо большего, чем когда-либо ожидала. И я абсолютно уверена, что титулы — это результат той работы, которую ты вкладываешь каждый день на корте», – сказала Швёнтек в видео, размещённом в аккаунте Rolex на YouTube.