Андрей Рублёв сыграл самый продолжительный матч в своей карьере не на ТБШ

Российский теннисист 11-я ракетка мира Андрей Рублёв провёл самый длительный матч в карьере не на турнирах «Большого шлема». В матче третьего круга «Мастерса» в Цинциннати (США) он обыграл австралийца Алексея Попырина. Счёт — 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:5.

Для того чтобы определить сильнейшего в матче, теннисистам понадобилось 3 часа 29 минут.

Ранее Рублёв не на ТБШ сыграл матч длительностью в 3 часа 16 минут с представителем Финляндии Эмилем Руусувуори.

Сегодня, в ночь с 13 на 14 августа, Андрей Рублёв выйдет на корт турнира в Цинциннати в рамках матча с аргентинским теннисистом Франсиско Комесаньей.