Андрей Рублёв сыграл самый продолжительный матч в своей карьере не на ТБШ

Российский теннисист 11-я ракетка мира Андрей Рублёв провёл самый длительный матч в карьере не на турнирах «Большого шлема». В матче третьего круга «Мастерса» в Цинциннати (США) он обыграл австралийца Алексея Попырина. Счёт — 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:5.

Для того чтобы определить сильнейшего в матче, теннисистам понадобилось 3 часа 29 минут.

Цинциннати (м). 3-й круг
12 августа 2025, вторник. 18:15 МСК
Алексей Попырин
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		6 5 5
6 5 		7 7 7
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Ранее Рублёв не на ТБШ сыграл матч длительностью в 3 часа 16 минут с представителем Финляндии Эмилем Руусувуори.

Сегодня, в ночь с 13 на 14 августа, Андрей Рублёв выйдет на корт турнира в Цинциннати в рамках матча с аргентинским теннисистом Франсиско Комесаньей.

