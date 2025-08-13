Скидки
«Турнир матч-реваншей». Рублёв — о предстоящей встрече с Комесаньей в Цинциннати

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о предстоящем матче четвёртого круга «Мастерса» в Цинциннати, где ему предстоит сыграть с аргентинским теннисистом Франсиско Комесаньей, отметив, что эта игра может стать матчем-реваншем.

«Вообще удивительная сетка. Турнир матч-реваншей каких-то. Поэтому, конечно, хотелось бы ещё один тогда матч-реванш взять. Посмотрим, сделаю всё возможное, а так, будь что будет», – сказал Рублёв в интервью «Больше! Теннис».

В матче третьего круга «Мастерса» в Цинциннати Рублёв встречался с австралийцем Алексеем Попыриным и одержал победу со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:5. Последний очный матч теннисисты провели в 2024 году, в финале «Мастерса» в Монреале, где победу одержал Попырин (6:2, 6:4).

Последний матч между Рублёвым и Комесаньей прошёл в первом круге Уимблдона-2024, победу в нём одержал аргентинский теннисист (6:4, 5:7, 6:2, 7:6 (7:5)).

