Хольгер Руне вышел в 1/4 финала Цинциннати на отказе Фрэнсиса Тиафо
Датский теннисист девятая ракетка мира Хольгер Руне преодолел стадию 1/8 финала «Мастерса» в Цинциннати (США) на отказе американца Фрэнсиса Тиафо. Счёт — 6:4, 3:1. Хозяин корта испытал проблемы со здоровьем.
Цинциннати (м). 4-й круг
13 августа 2025, среда. 18:10 МСК
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
0 : 2
Rt
|1
|2
|3
|
|1
|
|3
Хольгер Руне
Х. Руне
Встреча продолжалась 1 час 13 минут. Руне реализовал три брейк-пойнта из шести, выполнил пять подач навылет и допустил четыре двойные ошибки. Тиафо удалось реализовать один брейк-пойнт из двух. Также он выполнил два эйса и допустил одну двойную ошибку.
В четвертьфинале соревнований Хольгер Руне сыграет с победителем матча Тейлор Фриц (США) — Теренс Атман (Франция). Эта встреча состоится сегодня, 13 августа, и начнётся не ранее 22:30 по московскому времени.
