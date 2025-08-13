Хольгер Руне вышел в 1/4 финала Цинциннати на отказе Фрэнсиса Тиафо

Датский теннисист девятая ракетка мира Хольгер Руне преодолел стадию 1/8 финала «Мастерса» в Цинциннати (США) на отказе американца Фрэнсиса Тиафо. Счёт — 6:4, 3:1. Хозяин корта испытал проблемы со здоровьем.

Встреча продолжалась 1 час 13 минут. Руне реализовал три брейк-пойнта из шести, выполнил пять подач навылет и допустил четыре двойные ошибки. Тиафо удалось реализовать один брейк-пойнт из двух. Также он выполнил два эйса и допустил одну двойную ошибку.

В четвертьфинале соревнований Хольгер Руне сыграет с победителем матча Тейлор Фриц (США) — Теренс Атман (Франция). Эта встреча состоится сегодня, 13 августа, и начнётся не ранее 22:30 по московскому времени.