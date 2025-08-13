Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ига Швёнтек – Сорана Кырстя, результат матча 13 августа 2025, счет 2:0, 4-й круг WTA-1000 в Цинциннати

Ига Швёнтек вышла в 1/4 финала «тысячника» в Цинциннати
Комментарии

Третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Цинциннати, обыграв в матче четвёртого круга румынку Сорану Кырстю (136-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:3.

Цинциннати (ж). 4-й круг
13 августа 2025, среда. 18:10 МСК
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Сорана Кырстя
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя

Теннисистки провели на корте 1 час 35 минут. За время матча Швёнтек сделала одну подачу навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. Сорана Кырстя допустила две двойные ошибки, ни разу не смогла выполнить подачу навылет и реализовала два брейк-пойнта из двух.

В четвертьфинале турнира в Цинциннати Швёнтек сыграет с победительницей матча между российскими теннисистками Анной Калинской и Екатериной Александровой.

Материалы по теме
Швёнтек — о победе на «Ролан Гаррос» — 2020: я выиграла ТБШ, и после этого изменилось всё
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android