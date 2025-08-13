Ига Швёнтек вышла в 1/4 финала «тысячника» в Цинциннати

Третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Цинциннати, обыграв в матче четвёртого круга румынку Сорану Кырстю (136-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 35 минут. За время матча Швёнтек сделала одну подачу навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. Сорана Кырстя допустила две двойные ошибки, ни разу не смогла выполнить подачу навылет и реализовала два брейк-пойнта из двух.

В четвертьфинале турнира в Цинциннати Швёнтек сыграет с победительницей матча между российскими теннисистками Анной Калинской и Екатериной Александровой.