Ига Швёнтек вышла в 1/4 финала «тысячника» в Цинциннати
Поделиться
Третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Цинциннати, обыграв в матче четвёртого круга румынку Сорану Кырстю (136-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:3.
Цинциннати (ж). 4-й круг
13 августа 2025, среда. 18:10 МСК
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Сорана Кырстя
С. Кырстя
Теннисистки провели на корте 1 час 35 минут. За время матча Швёнтек сделала одну подачу навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. Сорана Кырстя допустила две двойные ошибки, ни разу не смогла выполнить подачу навылет и реализовала два брейк-пойнта из двух.
В четвертьфинале турнира в Цинциннати Швёнтек сыграет с победительницей матча между российскими теннисистками Анной Калинской и Екатериной Александровой.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 августа 2025
-
19:47
-
19:47
-
19:39
-
19:28
-
19:05
-
18:54
-
18:51
-
18:28
-
18:22
-
18:13
-
18:07
-
18:05
-
17:36
-
17:26
-
16:49
-
16:39
-
16:21
-
16:06
-
15:45
-
15:33
-
14:53
-
14:36
-
14:25
-
13:52
-
13:10
-
12:44
-
12:10
-
11:48
-
11:34
-
11:03
-
10:49
-
10:38
-
10:16
-
09:49
-
09:38